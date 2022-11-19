Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ambarlı'dan Novorossiysk'e seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki "Kappa" isimli konteyner gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ve kılavuz kaptan ivedilikle olay mahalline yönlendirildi.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.