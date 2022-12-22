Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya istihbarat servisi çalışanı Rusya'ya casusluk yapmaktan tutuklandı
Almanya istihbarat servisinde çalışan bir kişi Rusya için casusluk yapmaktan tutuklandı. Dış İstihbarat Teşkilatı için çalışan Carsten L’nin 2022’de mesleki faaliyeti kapsamında elde ettiği bilgileri Rus istihbarat servisine ilettiği açıklandı. İletilen bilgilerin devlet sırrı olduğu duyuruldu.
Almanya’da Dış İstihbarat Teşkilatında (BND) çalışan Alman vatandaşı Carsten L, Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.
Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün gözaltına alınan Carsten L’nin vatana ihanet etmekle suçlandığı belirtildi.
BND için çalışan Carsten L’nin 2022’de mesleki faaliyeti kapsamında elde ettiği bilgileri Rus istihbarat servisine ilettiği aktarılan açıklamada, iletilen bilgilerin devlet sırrı olduğu duyuruldu.
Carsten L tutuklandı
Açıklamada Carsten L. ile bir başka kişinin evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Carsten L bugün hakim karşısına çıkarılarak tutuklandı.
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