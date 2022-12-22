Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.

Polonya Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmenin iki saat sürdüğü bilgisi verildi.

Görüşmede Zelenskiy'nin ABD ziyaretinin ayrıntılarına değinildiği ve Polonya-Ukrayna ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Eve dönerken Ukrayna'nın dostu olan Cumhurbaşkanı Duda ile görüştüm." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin ziyaret ettiği 2'nci ülke

Savaşla geçen bir yılın geride bırakılacağını vurgulayan Zelenskiy, görüşmede geleceğe yönelik stratejik planları, ikili ilişkileri ve uluslararası düzeydeki etkileşimleri de ele aldıklarını açıkladı.

Polonya ve ABD, 24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Zelenskiy'nin ziyaret ettiği iki ülke oldu.