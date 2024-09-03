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Dünya
BBC 03.09.2024 07:09

Avustralya'da kaplan bakıcısına saldırdı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bulunan bir tema parkında, kaplan, bakıcısına saldırdı. Bakıcı, şans eseri yaralı olarak kurtarıldı.

Avustralya'da kaplan bakıcısına saldırdı
[Temsili Fotoğraf: İHA]

Avustralya'nın Gold Cast şehrinde bulunan tema parkında bir kaplan bakıcısı dehşeti yaşadı.

Sabah saatlerinde kaplanla ilgilenen bakıcıya kaplanın saldırması sonucunda 40'lı yaşlarındaki bakıcı kolundan ve omzundan yaralandı. Yaralanan bakıcı, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Queensland Ambulans Servisi'nden Justin Payne, yaralanmadan kaynaklanan kanamanın tema parkındaki ilk yardım görevlileri tarafından ele alındığını söyledi. "Bakıcı epey solgundu ve kendini iyi hissetmiyordu ancak genel olarak iyiydi ve hastaneye nakledilebildi" dedi. 

Park yetkilileri, kaplan saldırısı olayını 'nadir ve münferit' olarak tanımladı. 

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