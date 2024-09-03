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Dünya
AP 03.09.2024 06:50

Kamyon bara daldı: En az 11 ölü, 40 yaralı

Dominik Cumhuriyeti'nde sabaha karşı bir kamyonun bir bara çarpması sonucu, mekanda bulunan en az 11 kişi öldü. 40'tan fazla kişi de yaralandı.

Dominik Cumhuriyeti'nde dün sabaha karşı korkunç bir olay meydana geldi. Bir kamyonun bir kısmı üstü açık olan bir bara çarpması sonucu, en az 11 kişinin hayatını kaybederken 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Sürücü kaçtı

Associated Press'e göre kaza , başkent Santo Domingo'nun batısında bulunan Azua'nın güney topluluğunda meydana geldi. Polis sözcüsü Diego Pesqueira, kurbanlardan birinin polis şefi olduğunu söyledi.

Pesqueira, kamyon sürücüsünün olay yerinden kaçtığını ve bulunamadığını söyledi. Polisin avokado taşıyan kamyondaki bir yolcuyu tutukladığını söyledi.

Kaza mı, bilinçli mi?

Yetkililer bölgedeki kameraları incelemesine rağmen kamyonun bilinçli bir şekilde mi yoksa kazayla mı bara çarptığını tespit edemedi. Ulusal Sağlık Hizmeti sözcüsü Saira Castillo, yaralıların çoğunun yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını, dördünün durumunun kritik olduğunu söyledi. Yaralılar 17-45 yaş arası kadınlar ve 18-55 yaş arası erkeklerden oluşuyor.

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