BM raportörü: İsrail'in soykırımcı şiddeti Filistin'in tamamına yayılabilir

Albanese, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Apartheid İsrail, genel bir ortadan kaldırma, yerinden etme ve toprak genişletme sürecinin parçası olarak Gazze ve Batı Şeria'yı aynı anda hedef alıyor." ifadelerini kullanan Albanese, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırısını yoğunlaştırmasının, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkına karşı işlediği ağır şiddet ve insan hakları ihlallerinin tehlikeli bir tırmanışı işaret ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Albanese, İsrail'in soykırımcı şiddetinin Gazze'den çıkarak işgal altındaki Filistin topraklarının tamamına yayılma riski olduğunu bildirdi.

İsrail'in saldırılarının görmezden gelinmeye devam edilemeyeceğinin altını çizen Albanese, İsrail'in kontrolü altında hiçbir Filistinlinin güvende olmadığına yönelik kanıtlar olduğunu kaydetti.

Albanese, "Üst düzey İsrailli liderler ve yetkililer tarafından sürekli yapılan soykırım kışkırtmaları cezasız kalıyor. Askerler, sıklıkla silahlı yerleşimciler ve diğerleri tarafından harekete geçiriliyor. Bu durum da işgal altındaki Filistin halkını yok etme niyetini ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

"7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze dışında 652 Filistinli öldürüldü"

İsrailli yetkililerin Batı Şeria'daki kasabaları ve mülteci kamplarını "mini Gazze'ye dönüştürme" yönündeki çağrılarını giderek daha yüksek sesle dile getirdiğini vurgulayan Albanese, bu çağrıların, Batı Şeria'nın kentsel alanlarında ağır ölümlere ve yaygın yıkıma neden olan askeri operasyonlara dönüştüğüne de işaret etti.

Albanese, İsrail'in son aylarda Batı Şeria'nın farklı bölgelerine saldırılarını yoğunlaştırdığını ve özellikle mülteci kamplarını hedef aldığını hatırlatarak, "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze dışında 151'i çocuk olmak üzere 652 Filistinli öldürüldü, binlercesi yaralandı. 3 bin 300'den fazla kişi yerinden edildi ve 12 binden fazla kişinin keyfi olarak gözaltına alındı. Bu insanlar fiili olarak yasadışı işgalci gücün rehineleri haline getirildi." ifadelerini kullandı.

BM raportörü, ülkeler ve uluslararası topluma, İsrail işgali altındaki Filistin halkına yönelik "soykırım riskini" acilen sona erdirme, hesap verebilirliği sağlama ve İsrail'in Filistin topraklarını sömürgeleştirmesine son vermek için elinden geleni yapma çağrısında bulundu.