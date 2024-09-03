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Dünya
AA 03.09.2024 06:14

İsrail'de mahkeme, sendikanın grevini sonlandırmasına hükmetti

İsrail Ulusal İşçi Mahkemesi, ülkenin en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un "hükümetin Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalaması" talebiyle bugün yaptığı genel grevin "ekonomik değil siyasi amaçla" yapıldığı gerekçesiyle öğlen 14:30'da sona ermesine hükmetti.

İsrail'de mahkeme, sendikanın grevini sonlandırmasına hükmetti
[Fotograf: AA]

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Ulusal Mahkemesi, hükümetin başvurusu üzerine sendikanın bugün başlattığı grevin "ekonomik değil siyasi amaçla" yapıldığını belirterek yerel saatle 14:30'da sonlanmasına hükmetti.

Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, mahkemenin kararına uyacaklarını ve grevin 14.30'da sona erdiğini duyurarak, "Gazze Şeridi'ndeki esir aileleriyle dayanışma için yapılan grev kararının önemli bir adım olduğunu, siyasi amaç taşımadığını, eylemin arkasında durduğunu" açıkladı.

Mahkemeye yapılan başvurunun arkasındaki Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, kararın üzerine yaptığı açıklamada, "bugün işlerine gidenlerin sendikanın siyasi adımını desteklemediğini gösterdiğini, İsrail ekonomisinin Hamas'a hizmet etmeyeceğini" ifade etti.

Grevin sonlanmasına rağmen protesto gösterileri sürdü

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, hükümetten Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalaması talebiyle başta Tel Aviv ve diğer kentlerde protesto gösterilerini sürdürdü.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinin önündeki Begin Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişilik grup yolu trafiğe kapattı.

Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin ölümünden hükümeti sorumlu tutan gruplar, başta Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümeti aleyhine slogan attı, pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

İsrail'de mahkeme, sendikanın grevini sonlandırmasına hükmetti

Tel Aviv'de gösteri yapan grup daha sonra kentin ana arteri niteliğindeki Ayalon Otoyolunu kuzey yönünde trafiğe kapattı. İsrail polisi, göstericilere güç kullanarak müdahale etti. İsrail polisi, 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tel Aviv'in yanı sıra ülkenin başka noktalarında da hükümetten Gazze'de anlaşma talep eden gruplar, meydan, kavşak, yollarda toplanarak sabah saatlerinden itibaren protesto gösterileri düzenledi.

İsraillilerden Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu
İsraillilerden Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir ailelerinin bir araya geldiği platformlar, ülke genelinde akşam saatlerinde de gösteri çağrısı yaptı.

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut, hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğini eleştirerek, "2 Eylül Pazartesi ülke çapında genel greve gideceğini" duyurmuştu.

İsrail'de mahkeme, sendikanın grevini sonlandırmasına hükmetti

Grev kapsamında, İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'den itibaren uçuşların durdurulacağı bildirilmişti.

Hamas: Gazze'deki 6 esir, İsrail bombardımanı sonucu öldü
Hamas: Gazze'deki 6 esir, İsrail bombardımanı sonucu öldü

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında, İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

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