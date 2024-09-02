Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, 7 Ekim'den bu yana 98 gazeteciyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde 98 gazeteciyi alıkoyduğu ve gözaltına aldığı, bunlardan 52'sinin hala hapishanede tutulduğu aktarıldı.

Hapishanedeki gazetecilerden 15'inin "idari tutuklu", 6'sının kadın, 17'sinin de Gazze'den olduğu bilgisi verildi.

İsrail'in 12 gazeteciyi "provokasyon" suçlamasıyla gözaltına aldığına işaret edildi.

Esirler Medya Ofisinden bugün yapılan bir başka açıklamada, İsrail'in, 5 hafta önce gözaltına alınan foto muhabiri Hazim Nasır'ı "idari tutukluluğa" sevk ettiği bilgisine yer verilmişti.