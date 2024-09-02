Az Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.09.2024 22:39

İngiltere'de Gazze'ye destek veren 5 bağımsız milletvekili parlamentoda ittifak kurdu

İngiltere'de aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de bulunduğu Gazze'ye destek veren 5 bağımsız milletvekili, parlamento grubu kurduklarını duyurdu.

İngiltere'de Gazze'ye destek veren 5 bağımsız milletvekili parlamentoda ittifak kurdu
[Fotograf: Reuters]

Corbyn ile parlamentodaki diğer 4 milletvekili, yaptıkları ortak açıklamada, resmi olarak "Bağımsız İttifak" adını verdikleri parlamento grubu kurduklarını bildirdi.

Grup, İngiltere Parlamentosu'nda "umutsuzluğun hüküm sürdüğünü" ifade ederek, mecliste umut olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Resmi siyasi parti olarak faaliyet göstermeyecek grup, kemer sıkma politikaları, sosyal refah ve İsrail'e silah satışı gibi konularda birlikte çalışarak parlamentodaki etkiyi arttırmayı hedeflediğini belirtti.

Grupta, 4 Temmuz'da yapılan genel seçimde İşçi Partisinden adaylığı engellendikten sonra bağımsız milletvekili olarak yeniden seçilen Corbyn'in yanı sıra milletvekilleri Shockat Adam, Ayoub Khan, Adnan Hussain ve Iqbal Mohamed yer alıyor.

Böylelikle, "Bağımsız İttifak" adlı yeni grup, parlamentodaki aşırı sağcı Reform UK partisiyle eşit sayıda milletvekiline, 4 milletvekili bulunan Yeşiller Partisinden ise daha fazla vekile sahip olacak.

İttifakın 5 üyesi de genel seçimde, Müslüman nüfusun yoğun olduğu seçim bölgelerinde Filistin destekçisi duruşlarıyla iktidardaki İşçi Partisi milletvekili adaylarını geride bırakmıştı.

ETİKETLER
ABD İngiltere
Sıradaki Haber
ABD'de, Ermeni terörünü canlandırma girişiminde bulunan Brunson hakkında tutuklama emri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:58
Ağustos enflasyonu bugün açıklanacak
00:09
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, 7 Ekim'den bu yana 98 gazeteciyi gözaltına aldı
00:07
İsraillilerden Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu
23:50
Kassam: Netanyahu'nun ısrarı, esirlerin tabutlarla ailelerine döneceği anlamına gelir
23:39
Kayseri'de çıkan yangında 3 dükkan kullanılmaz hale geldi
23:47
İstanbul'da yollar göle döndü: İETT otobüsünü su bastı
İsrail'de Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu
İsrail'de Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu
FOTO FOKUS
İstanbul'da yollar göle döndü: İETT otobüsünü su bastı
İstanbul'da yollar göle döndü: İETT otobüsünü su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ