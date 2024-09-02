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Dünya
AA 02.09.2024 20:38

Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin orta ve kuzeyine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin orta ve kuzeyine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Katil İsrail, 332'nci günde de Gazze Şeridi'nde can almaya devam etti. Saldırıların adresi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısına düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli öldü.

Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki El-Fahura Okulu önünde toplanan Filistinlileri hedef alan İsrail saldırısında da 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde Filistinli "El-Enkah" ailesinin evini bombaladı, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

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