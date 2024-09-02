Filistin Kızılayı: İsrail, Cenin'de insani hizmet vermemize engel oluyor

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin (İsrail) özellikle Cenin kentinde olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria'da Kızılayın yürüttüğü insani hizmet alanlarını daraltmasından büyük endişe duyulduğu" aktarıldı.

İsrail ordusunun Cenin kentinde, kampında ve köylerinde 6 gün boyunca aralıksız sürdürdüğü saldırılara işaret eden açıklamada, kentteki konutlar, altyapı, elektrik ve su şebekesindeki büyük tahribat nedeniyle ortaya çıkacak tehlikelere dikkati çekti.

Açıklamada, İsrail'in Filistin Kızılayı ekiplerinin saldırılarda zarar gören mağdurlara temel yardımları ulaştırılmasına engel olduğu vurgulandı.

İsrail güçlerinin, hasta, yaşlı, yaralı ve hatta doğum yapmak üzere olan hamile kadınların dahi hastanelere ulaşmasına engel olduğuna dikkati çekilen açıklamada, uluslararası topluma ivedilikle harekete geçilmesi ve İsrail'in uluslararası insancıl hukuka bağlı kalması için müdahalede bulunulması çağrısı yapıldı.