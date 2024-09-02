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Dünya
AA 02.09.2024 13:01

Katil İsrail ordusu, son 24 saatte 48 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 48 kişiyi öldürdüğü, 70 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

Katil İsrail ordusu, son 24 saatte 48 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 332 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 48 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 786'ya, yaralı sayısının da 94 bin 224’e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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