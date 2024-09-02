Az Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.09.2024 20:10

Japonya'da bu yıl en sıcak yaz yaşandı

Japonya'da 2023'ün ardından bu yıl da en sıcak yaz mevsiminin yaşandığı duyuruldu.

Japonya'da bu yıl en sıcak yaz yaşandı
[Fotograf: AA]

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) 2024'te ülkedeki aşırı sıcaklıklara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, karşılaştırılabilir verilerin izlenmeye başladığı 1898'den bu yana, 2023'ten sonra bu yıl da en sıcak yaz kayıtlara geçti.

Haziran-ağustos döneminde ortalama sıcaklığın 1991 ile 2020 arasında kaydedilen ortalamadan 1,76 santigrat derece yüksek olduğu bildirilen açıklamada, bu sene ülke genelindeki 914 gözlem noktasından 144'ünün yaz aylarında rekor sıcaklıklar tespit ettiği aktarıldı.

Sıcaklıkların eylül ortasına kadar sürebileceği ifade edilen açıklamada, gerektiğinde klima kullanmak dahil sıcak çarpmasına karşı önlem alınması tavsiyesi yer aldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, 2023'te de ülkede son 125 yılın en sıcak yaz mevsiminin yaşandığını bildirmişti.

ETİKETLER
Japonya Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Filistin Kızılayı: İsrail, Cenin'de insani hizmet vermemize engel oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:05
Zelenskiy, Kursk'taki operasyonunun planlanan şekilde sürdüğünü söyledi
22:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz TRT Haber'de
20:40
Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin orta ve kuzeyine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü
20:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İlham Aliyev'i içtenlikle tebrik ediyorum
20:28
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
20:03
Filistin Kızılayı: İsrail, Cenin'de insani hizmet vermemize engel oluyor
Manisa'da sağanak üzüm sergilerinde hasara neden oldu
Manisa'da sağanak üzüm sergilerinde hasara neden oldu
FOTO FOKUS
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da TRT muhabirine saldırdı
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da TRT muhabirine saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ