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Dünya
TRT Haber 02.09.2024 21:45

ABD'de, Ermeni terörünü canlandırma girişiminde bulunan Brunson hakkında tutuklama emri

Amerikalı hakim, Ermeni terörünü canlandırma girişiminde bulunan Aram Brunson hakkında tutuklama emri yayımladı.

ABD'de, Ermeni terörünü canlandırma girişiminde bulunan Brunson hakkında tutuklama emri
[Fotograf: Reuters]

Aram Brunson, Chicago Üniversitesi eski öğrencisi bir Ermeni. Brunson'ın Ermeni terörünü canlandırmak istediği, patlayıcı yaptığı, Türkiye ve Azerbaycan diplomatik misyonlarını araştırdığı ortaya çıktı.

Federal Soruşturma Bürosu Brunson hakkında suç duyurusunda bulundu, Boston'da bir sulh hakimi de tutuklama emri çıkardı.

ABD'de üniversite öğrencisinden Ermeni terörünü canlandırma girişimi
ABD'de üniversite öğrencisinden Ermeni terörünü canlandırma girişimi

Ermeni Aram Brunson 2023'te Chicago Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisiyken yurt odasında patlama ve yangına sebep oldu.

Brunson, olay sonrası FBI'ın radarına girdi.

Telefon ve bilgisayarı incelenen Brunson'un Ermeni örgütlere destek amacıyla bomba yapımını araştırdığı ortaya çıktı. Videolarda patlayıcı yapımında uzman olduğu ve silahlı terör örgütü kurmak isteyen Ermenilere destek vermek istediğini söylediği belirtiliyor.

Ermeni Brunson'un Türkiye ve Azerbaycan'ın ABD ve dışındaki diplomatik misyonlarının konumunu da araştırdığı tespit edildi.

Brunson'ın Washington'daki Türkiye ve Azerbaycan Büyükelçlerinin konutlarını araştırdığı ortaya çıktı.

Ermeni terörünü yeniden canlandırmaya çalışan Brunson'un Taşnak terör örgütü ARF ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ANCA üyesi olduğu ortaya çıktı.

ANCA'nın, X platformundaki paylaşımında, Brunson'un Ermeni lobisinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldiği de ortaya çıktı.

 


 

FBI'ın 17 sayfalık suç duyurusu sonrası ABD yargı makamları harekete geçti.

Boston'daki sulh hukuk hakimi Payl Levenson, Brunson hakkında tutuklama emri çıkardı.

Tutuklama emrinde “Yetkili kolluk kuvvetleri görevlilerine: Yanlış beyanda bulunmak ve hile, aldatma ve entrika yoluyla somut unsurları tahrif etmek, gizlemek ve örtbas etmekle suçlanan Aram Brunson’ı tutuklamanız ve ABD sulh hakimi huzuruna çıkarmanız emredildi” ifadesi yer aldı.[Tutuklama emrinde “Yetkili kolluk kuvvetleri görevlilerine: Yanlış beyanda bulunmak ve hile, aldatma ve entrika yoluyla somut unsurları tahrif etmek, gizlemek ve örtbas etmekle suçlanan Aram Brunson’ı tutuklamanız ve ABD sulh hakimi huzuruna çıkarmanız emredildi” ifadesi yer aldı.]

ABD Adalet Bakanlığı açıklamasında da Brunson, patlayıcı cihaz yapmak ve Ermeni teröristlere ilham vermeye çalışmakla suçlandı.

Brunson'un Ermeni aşırıcılığını desteklemek için terörizm faaliyetlerinde bulunmaya çalıştığı iddia edildi.

Brunson'un şu an Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Amerikan Üniversitesi'nde eğitim görmeye devam ettiği belirtiliyor.

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