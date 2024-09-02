ABD'de üniversite öğrencisinden Ermeni terörünü canlandırma girişimi

Aram Brunson, Chicago Üniversitesinin eski bir öğrencisi ve Ermeni.

Federal Soruşturma Bürosu FBI, Brunson hakkında bir suç duyurusu hazırladı.

Aram Brunson'ın bomba yapımında kullanılan malzeme bulundurduğu, bomba yapımını öğrendiği, taraftar toplamaya çalıştığı ve Ermeni terörünü canlandırma peşinde olduğu ortaya çıktı.

Bomba yapımı ile Türkiye ve Azerbaycan'ın diplomatik misyonları ve büyükelçilerine saldırı hazırlığında olduğu anlaşılan Chicago Üniversitesi eski öğrencisi Brunson’ın şu an Ermenistan’da olduğu da suç duyurusunda belirtildi.

FBI’ın Ermeni Aram Brunson hakkındaki suç duyurusuna dair detayları, TRT Haber ABD Muhabiri Tuna Şanlı kaleme aldı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın diplomatik misyonlarını hedef alacaktı

ABD yönetimi tarafından Brunson hakkında yayımlanan suç duyusu, Ermeni terörünün yeniden canlandırılmaya çalışıldığını gösterdi.

Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından Ermeni Aram Brunson hakkında yayımlanan 17 sayfalık suç duyurusu Ermeni terörünün nasıl hortlatılmaya çalışıldığını ayrıntılı şekilde ortaya koydu.





FBI Özel Ajanı Thomas M. Dalton imzalı suç duyurusunda Ermeni Brunson’ın; patlayıcı yapımını öğrendiği ve öğreten videolar çektiği, patlayıcı yapımında kullanılan maddeler bulundurduğu, Ermeni terörünü canlandırmak için taraftar toplamaya çalıştığı ve Türkiye ile Azerbaycan’ın ABD ve dışındaki misyonlarını araştırdığı belirtiliyor.

Brunson'ın okul odasında patlama ve yangın

FBI'ın 17 sayfalık suç duyurusuna göre Ermeni Brunson 2 Ocak 2023'te Chicago Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisiyken kampüs konutlarındaki odasında yangın çıktı ve Brunson'ın barutlu bir aygıtı ateşe verdiği anlaşıldı.

Amerikalı ve uluslararası öğrencilerin kaldığı konutların boşaltıldığı yangın sonrası Chicago itfaiyesi Brunson'ın odasında beyaz toz tespit etti, bunun üzerine bomba ekibi ve FBI soruşturmayı devraldı.

FBI ve bomba ekipleri Brunson'ın odasında potasyum nitrat, kömür, sülfür ve izoprofil alkol de buldu.

Brunson'ın odasında bulunanların barut ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler olduğu açıklandı.

Brunson ile aynı katta kalan öğrencilerin, yangından hemen önce patlama sesi duydukları ve Brunson'ın yangın alarmı ile birlikte diğer öğrencilerle binayı terkederken gördükleri yönündeki ifadeleri de suç duyurusunda yer aldı.

Olayın ardından üniversite konutundan kaçan Brunson'ın daha sonra annesiyle birlikte geri döndüğü ve burada FBI ajanlarının sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği belirtildi.



Suç duyurusunda Ermeni Brunson'ın, Ermeni örgütlere destek için patlayıcı yapımına ve bu konuda bildiklerini öğretmeye istekli olduğu da belirtildi.

FBI'ın suç duyurusunda soruşturma kapsamında Ermeni Brunson'ın cep telefonu ve bilgisayarının incelendiği belirtildi.

İnceleme sonrası Ermeni Brunson'ın Washington, Boston ve ABD dışındaki Türkiye ve Azerbaycan diplomatik misyonlarının konumunu araştırdığı tespit edildi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Washington'daki büyükelçilik konutlarını hedefledi

Ermeni terörünü canlandırma hevesindeki Brunson'ın Türkiye ve Azerbaycan büyükelçilerinin konutlarına erişimi araştırdığı da FBI tarafından açıklandı.

Ermeni Brunson'ın bu çerçevede konutlara erişim için tırmanma kancaları ve geçmişte Ermeni terörüstlerin diplomatik misyonlara yaptığı saldırıları araştırdığı da belirtildi.

FBI suç duyurusunda Ermeni Brunson'ın "büyükelçilik içerisindeki birini elçiliğin dışından vurursanız, hangi ülkede hapse girersiniz” gibi bir aramalar da yaptığı kaydedildi.

Ermeni Aram Brunson'ın potansiyel suikast düzenlenecek kişiler arasinda Azerbaycan'daki askeri ve siyasi yetkililerden bazılarının isimlerinden bahsettiği suç duyurusunda yer aldı.



Ermeni teröröünü canlandırma hevesiyle patlayıcı yapımıyla ilgili videolar çekti

FBI, Aram Brunson'ın Ermeni taraftar toplamak için çektiği bilgisayarında kayıtlı videolara da ulaştı.



FBI'ın suç duyurusunda, Brunson'ın videolarında bomba üretiminde uzman olduğu ve silahlı terör örgütü kurmak isteyen Ermenilere destek olmayı amaçladığını söylediği belirtiliyor.

Brunson’ın patlayıcı ve diğer silahları satın almanın pahalı ve zor olduğu, bunları satın alacak parayı uyuşturucu satarak veya soygunlar yaparak bulmayı önerdiği de belirtiliyor.

Brunson'ın cep telefonundan gönderdiği mesajlarda Dağlık Karabağ'da silahlı harekete yardım etme isteğinde olduğu ve ilham aldığı gruplar arasında fedai ismi verilen Ermeni terör çetelerinin olduğunu söylediği de belirtiliyor.

Yine Brunson'ın 2 Ermeni ile mesajlaşmalarında birlikte bomba eğitimi alma yönünde arzuları olduğunu belirttikleri ve bunun için Kuzey İrlanda, Lübnan ve Irak'ı değerlendirdikleri de ifade ediliyor.

Brunson'ın diğer Ermeniler'e, hazırlanacak bombanın türüne göre ABD'de bomba eğitimi almanın da mümkün olduğunu söylediği kaydediliyor.

Ermeni Brunson'ın çektiği videoların önemli bir bölümünün terör gruplarının silahlandırılmasına odaklandığı da FBI tarafından açıklandı.

Brunson'ın videolarından birinde "tabancanın işe yaramadığını söylemiyorum ama bu bomba çağı çünkü kullanımı kolay, şimdi el bombası zamanı" dediği belirtiliyor.

Brunson'ın boru tipi bomba yapımı ve kullanımı ile ilgili googleda aramalar yaptığı ve ABD ordusu özel kuvvetleri için hazırlanan barut ve çeşitli mühimmat yapımını anlatan bir kitabı edindiği de kaydedildi.

Videolarında bomba yapım tekniklerini anlatan Brunson'ın terör faaliyetlerinde Ermenice haberleşmeleri gerektiği zira diğer bazı Ermeni örgütlerin İngilizce konuştukları için istihihbarat servisleri tarafından tespit edildiklerini söylediği de belirtiliyor.

Taşnak terör örgütü ARF üyesi

Brunson'ın Taşnak terör örgütü ARF'nin ABD ve dışındaki diplomatik misyonlara gerçekleştirdiği bombalı saldırılarla ilgili araştırmalar yaptığı da ortaya çıktı.

Kayıtlarda Brunson'ın Ermeni terör örgütü ARF'ye Kasım 2022'de katıldığı ve kendisine mermi hediye edildiği ortaya çıkarken; örgüte katıldı 11 Kasım 2022 tarihinin yazılı olduğu mermi Brunson'ın odasında bulundu.



Çantasında patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal tespit edildi

Üniversite konutlarındaki yangının ardından Brunson, ailesinin yaşadığı Massachussets eyaletinin Newton şehrine gitti ve Ağustos 2023'e kadar burada kaldı.

Ağustos 2023'te Brunson, Erivan'a giden uçağa binmek üzere Boston Logan havaalanına gitti.

Havaalanı güvenlik birimleri tarafından Brunson'ın çantalarından birinde patlayıcı organik bileşik olan hekzametilen triperoksit diamin tespit edildi.

Ancak yetkililer, Ermenistan'da üniversite öğrenimi göreceğini iddia eden Brunson'ın ABD'den ayrılmasına izin verdi.

Ardından Brunson'ın Newton şehrindeki ailesinin evinde arama yapan yetkili makamlar bomba yapımında kullanılan kimyasallar ve tarifler buldu.







ABD yetkili makamlarının tüm bu gelişmelerin ardından Ermenistan'daki Brunson ile temasa geçerek ABD'ye dönmeye ikna etmeye çalıştığı ancak Brunson'ın dönmeyi reddettiği belirtildi.

FBI Ermeni Brunson hakkında yanlış beyanda bulunmak ve hile, aldatma ve entrika yoluyla somut unsurları tahrif etmek, gizlemek ve örtbas etmekten hakkında suç duyurusunda bulundu.