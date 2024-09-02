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Dünya
Independent 02.09.2024 07:56

Himalaya buzullarında 1700 eski virüs türü keşfedildi

Himalaya buzullarında bulunan 1700'den fazla yeni virüs türü, küresel ısınmanın etkisiyle çözülerek insanlık için potansiyel bir tehdit oluşturabilir.

Himalaya buzullarında 1700 eski virüs türü keşfedildi
[Fotograf: AA]
Himalaya Dağları'ndaki Tibet Platosu'nda yer alan Guliya Buzulu'nda yapılan araştırmalarda, çoğu daha önce bilinmeyen 1700'den fazla virüs türü keşfedildi. Bu virüslerin yaklaşık 41 bin yıldır donmuş toprakta saklandığı tespit edildi. Küresel ısınma nedeniyle bu virüslerin çözülerek insanlara tehdit oluşturabileceği endişesi bilim dünyasında tartışılmaya başlandı.
 
Araştırmacılar, bu virüslerin büyük çoğunluğunun insanları değil, bakterileri enfekte ettiğini belirtiyor. Çalışmada, virüslerin farklı iklim koşullarına nasıl tepki verdikleri ve zaman içindeki değişimleri incelendi. Bu araştırma, geçmiş iklim değişikliklerine virüslerin nasıl uyum sağladığına dair önemli bilgiler sunuyor.
 
Ohio Eyalet Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı ZhiPing Zhong, bu çalışmaların devam eden küresel iklim değişikliği bağlamında viral adaptasyon anlayışımızı geliştirebileceğini vurguladı. Araştırma, özellikle Son Buzul Çağı'nın bittiği 11 bin 500 yıl önceye ait virüs topluluklarıyla, iklim değişikliği ve virüs gelişimi arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor.
 
Uzmanlar, donmuş toprakta bulunan bu virüslerin pandemiye yol açma potansiyelinin düşük olduğunu belirtse de, eski virüslerin yeniden ortaya çıkmasından ziyade yeni virüslerin evrimleşmesinin daha büyük bir endişe kaynağı olduğunu ifade ediyor.
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