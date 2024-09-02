Cerrahın çocuğu ameliyata girdi, hastanın kafatasına delik açtı

Olay, Ocak ayında gerçekleşen bir orman kazasında ciddi baş yaralanmaları yaşayan 33 yaşındaki bir adamın, hava ambulansı ile Graz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmasıyla başladı. Acil ameliyat gerektiren bu durumda, cerrahın, genç kızına ameliyata katılma izni verdiği ve hatta kafatasında delik açmasına izin verdiği öne sürülüyor.

Her ne kadar operasyonun sorunsuz geçtiği belirtilse de, hasta hâlâ çalışamaz durumda ve Graz savcılığı tarafından tüm cerrahi ekip hakkında soruşturma yürütülüyor.

Şikayet, Nisan ayında isimsiz olarak savcılığa iletilmiş ve mağdura ise ancak Temmuz ayında polis tarafından bilgi verilmiş.

Ameliyatta bulunan cerrah ve bir diğer uzman çalışandan hastane tarafından görevlerine son verildi.

Olayla ilgili olarak mağdurun avukatı Peter Freiberger, "Bu tür bir durumda, bilinçsiz bir şekilde denek haline geliyorsunuz. Bu kabul edilemez, böyle bir şey yapılamaz" şeklinde tepki gösterdi.

Travma cerrahisi uzmanı Manfred Bogner ise bu duruma şaşkınlığını dile getirerek, ameliyat odasının sadece işini yapmak için orada bulunan kişilere ait olduğunu ve bir çocuğun bu tür bir operasyonda yer almaması gerektiğini belirtti.

Graz Üniversitesi Hastanesi'nden konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor.