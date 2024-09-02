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Dünya
AA 02.09.2024 06:40

Katil İsrail Cenin Hastanesi'ni ablukaya aldı: Hastalar gıda ve ilaçtan yoksun

İsrail'in 28 Ağustos'tan bu yana saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti Valisi Kemal Ebu Rubb, Cenin Hastanesi'nde hastaların günlerdir gıda ve ilaçtan yoksun olduğunu söyledi.

Katil İsrail Cenin Hastanesi'ni ablukaya aldı: Hastalar gıda ve ilaçtan yoksun

Ebu Rubb, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun kentteki hastane ve sağlık merkezlerine uyguladığı ablukanın son bulmasını istedi.

Cenin Hastanesi'nin abluka altında olduğuna dikkati çeken Ebu Rubb, "Hastanede refakatçileriyle birlikte 180 hasta ve 75 personel, gıda ve ilaçtan yoksun" dedi.

Cenin kentinin 7 Ekim 2023'ten bu yana 12'nci kez işgale maruz kaldığını belirten Ebu Rubb, İsrail'in başlattığı bu son saldırıların öncekilere göre "en sert ve kapsamlısı" olduğunu, kentin altyapısının tümüyle hedef alındığını söyledi.

Ebu Rubb, "İsrail hükümeti, bu şekilde baskılarla mülteci kamplarından zorunlu göçü hedefliyor." dedi.

Cenin Belediyesi: İsrail'in Cenin'e verdiği zarar yaklaşık 135,2 milyon dolar
Cenin Belediyesi: İsrail'in Cenin'e verdiği zarar yaklaşık 135,2 milyon dolar

Cenin kentinin 4 ana bölgeye ayrıldığını ve tümünün kapatıldığını belirten Ebu Rubb, ayrıca evlerde büyük tahribat yapıldığını ve sahada halkın sorguya çekildiğini ifade etti.

Ebu Rubb, kentteki hastane ve sağlık merkezleri etrafındaki ablukanın son bulmasını istedi.

Cenin Valisi Ebu Rubb, İsrail ordusunun hala kentte bulunması nedeniyle mevcut tahribata ilişkin bir çalışma yapamadıklarını dile getirdi.

Katil İsrail Cenin'deki Filistinli aileleri göçe zorluyor
Katil İsrail Cenin'deki Filistinli aileleri göçe zorluyor

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına 2002'deki "2. İntifada"dan bu yana gerçekleştirdiği en yoğun ve kapsamlı nitelikteki "Yaz Kampları" adını verdiği saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı El-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 5. gününde de devam ediyor.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde altyapıyı yok ediyor
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde altyapıyı yok ediyor

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