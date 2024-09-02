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Dünya
AA 02.09.2024 06:20

Gazze'de ateşkes anlaşması imzalamayan Netanyahu hükümeti protesto ediliyor

İsrail'de yüz binlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamak istemeyen katil Netanyahu ve hükümetine karşı protestoda bulunuyor.

Gazze'de ateşkes anlaşması imzalamayan Netanyahu hükümeti protesto ediliyor

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden 6'sının cesedine ulaşıldığının açıklanması üzerine, ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle eleştirilen Netanyahu ve hükümetine karşı protestolar başladı.

Gösterilerin merkezi, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığının bulunduğu Menachem Begin ve Kaplan caddeleri oldu. Gösteriyi organize eden gruplar, Tel Aviv'in merkezinde yaklaşık 300 bin kişinin toplandığını açıkladı.

Gazze'de ateşkes anlaşması imzalamayan Netanyahu hükümeti protesto ediliyor

Burada kurulan sahneye, 6 esir için İsrail bayrağına sarılı 6 tabut yerleştirildi. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve sanatçılar, sahneden konuşma yaparak, Netanyahu ve hükümetinin "esir takası anlaşması karşısında kayıtsızlığını ve isteksizliğini" eleştirdi.

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un Başkanı Arnon Bar-David, konuşmasında, ülke genelinde greve gidileceğini belirterek, "İsrail işe gitmeyecek, limanlar, fabrikalar, ofisler kapalı olacak" dedi.

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler de taşıdı.

İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

Ülke genelinde protestolar, yol kapatmalar

Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra ülkenin çeşitli noktalarında yapılan yürüyüş ve protestolarda da hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi.

Hayfa'da toplanan binlerce kişi, kentin merkezindeki kavşağı trafiğe kapattı.

Bunun yanı sıra Tel Aviv'de göstericiler, kentin ana otoyollarından birini tek yönlü trafiğe kapatarak yolda lastik yaktı.

Ülke genelinde göstericilerin, protestolar sırasında bazı yollar ve kavşaklarda trafiği engellediği haberleri geldi.

 

Netanyahu'ya rehine baskısı: İsrail'de sendikalar genel greve gidiyor
Netanyahu'ya rehine baskısı: İsrail'de sendikalar genel greve gidiyor

Hisdatrut, hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğini eleştirerek, "2 Eylül Pazartesi günü ülke çapında genel greve gideceğini" duyurmuştu.

Grev kapsamında, İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'den itibaren uçuşların durdurulacağı bildirilmişti.

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında, İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı.

Netanyahu esir anlaşması için Hamas'ı suçluyor

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu iddia ederek, anlaşma olmamasındaki suçu Hamas'a atmıştı.

Gazze'de ateşkes anlaşması imzalamayan Netanyahu hükümeti protesto ediliyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

Öte yandan, İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybı 40 bini aşarken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.

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