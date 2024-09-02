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Dünya
AA 02.09.2024 06:11

Netanyahu'ya rehine baskısı: İsrail'de sendikalar genel greve gidiyor

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut, Gazze Şeridi'nde İsrailli 6 esirin cesedine ulaşılmasının ardından hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğini eleştirerek "2 Eylül Pazartesi günü ülke çapında genel greve gideceğini" duyurdu.

Netanyahu'ya rehine baskısı: İsrail'de sendikalar genel greve gidiyor

İsrail basınındaki haberlere göre, Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, "Gazze'deki İsrailli esirler öldürülürken kayıtsız kalamayacaklarını, anlaşmanın her şeyden önemli olduğunu ve bir an önce sağlanması gerektiğini" belirterek ülke genelinde greve gidileceğini açıkladı.

Ülkenin farklı kamplar arasında parçalandığını söyleyen Bar-David, bunu düzeltmek için "ülke genelinde ekonominin kapatılacağını" dile getirdi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri de sendikanın grev kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Uçuşlar durdurulacak

Grev kapsamında, İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'den itibaren uçuşların durdurulacağı bilgisi paylaşıldı.

İsrail genelinde yeme içmeye yönelik işletmeler, sinema salonları ve eğlence mekanları ise esir ailelerine destek için pazar akşamından itibaren kepenk kapatacağını duyurarak müşterilerine "gösterilere katılmaları" çağrısında bulundu.

Belediyeler ve yerel yönetimler greve katılıyor

Bazı belediye ve yerel yönetimler de aynı şekilde ülke genelinde greve katılacağını duyururken hukuk firmaları eylemlere katılanlara destek olacağını açıkladı.

Ülke genelinde ana okulu ve kreşler gün boyunca tatil olurken okulların yarım gün eğitim yapacağı belirtildi.

Televizyon kanallarında program değişikliği 

İsrail'in Kanal11, Kanal12, Kanal13 gibi televizyon kanalları akşam saatlerinde eğlence programlarını iptal ettiklerini bunun yerine "Gazze'deki esirlerle ilgili programlar" yayınlayacaklarını duyurdu.

Bazı bankaların da içinde yer aldığı özel sektörden 200 büyük şirketin temsil edildiği İsrail İş Forumu'nun da benzer şekilde, gerçekleştireceği görüşmenin ardından greve katılması bekleniyor.

Esir ailelerinden Netanyahu'ya suçlama

Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, "son olarak Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrarı eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu" 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

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