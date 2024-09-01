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Dünya
AA 01.09.2024 18:45

Soykırımcı İsrail Gazze'de okula saldırdı: 11 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma İdaresi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki Safad Okulu'na yaptığı saldırıda 11 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini onlarcasının da yaralandığını duyurdu.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin sığındığı Safad Okulu'na saldırı düzenledi.

Ölen 11 kişinin naaşı ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı ise El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel görgü kaynakları, İsrail saldırısı sonucu yüzlerce Filistinlinin sığındığı Safad Okulu'ndaki bir binanın büyük hasar aldığını belirtti.

Cesetler paramparça oldu

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in ikinci kez bombalama tehdidinde bulunması üzerine Safad Okulu'nun boşaltıldığını duyurdu.

Görgü tanıkları ise bombardımanın şiddetiyle insanların havaya savrulduğunu, cesetlerin paramparça olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun birkaç gündür devam eden kara ve hava saldırıları nedeniyle Zeytun Mahallesi'nde büyük tahribat oluştuğu belirtiliyor.

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