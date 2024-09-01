İsrail ordusu ağustos ayında Batı Şeria'da 78 ev ve tesisi yıktı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi İsrail'in Batı Şeria'daki ihlallerine yönelik ağustos ayı raporunu yayımladı.

Raporda, İsrail askerlerinin Ağustos 2024'te Batı Şeria'da 78 ev ve tesisi yıktığı, 74 ev ve tesisin yıkımı için tebligat gönderdiği kaydedildi.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, polis korumasında gerçekleştirdikleri saldırılarla Filistinlilere ait 206 mülke zarar verdiği, binlerce ağacı da söktüğü aktarıldı.

Raporda ayrıca Filistinlilerin mülklerine zarar veren gaspçı İsraillilerin, Filistinlilere ait birçok kıymetli eşyayı da silah zoruyla gaspettiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.