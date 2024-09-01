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Dünya
AA 01.09.2024 16:14

Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Vıyemka ve Ptiçye yerleşim birimlerinin, Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimini ele geçirdik
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Merkez Askeri Gruplarına bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Vıyemka ve Ptiçye yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte 133 bölgede İsrail yapımı "RPS-42" hava gözetleme radarı, Harkiv bölgesinde insansız hava araçları (İHA) üretim ve saklama merkezleri, Ukraynalı askerler ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların uçaklar, İHA'lar, top ve roket atışlarıyla bombalandığı belirtilen açıklamada, 171 İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 641 uçak, 283 helikopter, 30 bin 920 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 801 tank ve zırhlı araç, 1434 çok namlulu roketatar, 13 bin 898 obüs ve havan topu ile 25 bin 501 özel askeri araç imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar Kursk yönünde 8 bin 500 askerini, 80 tankını, 37 piyade savaş aracını, 69 zırhlı personel taşıyıcısını ve 537 zırhlı aracını kaybettiği kaydedildi.

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