Rusların casus balinası Hvaldimir öldü

Balinayı korumak için çalışmalar yürüten, kar amacı gütmeyen kuruluş Marine Mind'ın kurucusu Sebastian Strand, yaptığı açıklamada, Norveç açıklarında Hvaldimir'in cansız bedenine denk geldiğini belirtti.

Balinanın ölüm nedeninin henüz belli olmadığını kaydeden Strand, hayvanın vücudunun, kuş ya da diğer deniz canlıları tarafından yapıldığını düşündüğü yara izleriyle kaplı olduğunu aktardı.

Strand, "Bu çok üzücü. Hvaldimir, sadece Norveç'te bile binlerce insanın kalbine dokunmuştu." ifadesini kullandı.

Balina, 2019'da Norveç'in kuzeyinde üzerine kamera yerleştirilmiş özel bir mekanizmayla yüzerken yakalanmış ve sonrasında dünya genelinde "casus balina" olarak ünlenmişti.

Rusya tarafından "casus" olarak eğitildiği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle hayvana, Norveççe balina anlamına gelen "hval" ve Vladimir isimlerinin birleşiminden oluşan Hvaldimir lakabı verilmişti.

Rus ordusu tarafından eğitilmiş olabilir

Norveçli yetkililer, yakalanan balinanın üzerindeki mekanizmanın özel olarak tasarlanmış gibi göründüğünü ve hayvanın her iki tarafında da GoPro kameraları için yuvalar olduğunu belirtmişti.

Balinanın üzerindeki mekanizmanın klipslerinde "St. Petersburg" yazdığını işaret eden yetkililer, bunun Hvaldimir'in Rusya'nın Murmansk bölgesinden geldiği ve Rus donanmasınca eğitildiği teorisine katkıda bulunduğunu dile getirmişti.