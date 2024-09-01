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Dünya
AA 01.09.2024 12:42

Malezya'da obruğa düşen kadını arama çalışmaları "riskli" olduğu gerekçesiyle sonlandırıldı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, bir kaldırımın çökmesiyle oluşan 8 metre derinliğindeki obruğa düşerek kaybolan kadını bulmak için yürütülen çalışmalar "riskli ve tehlikeli" olduğu gerekçesiyle sonlandırıldı.

Malezya'da obruğa düşen kadını arama çalışmaları "riskli" olduğu gerekçesiyle sonlandırıldı

Malezya basınında çıkan haberlere göre, yerel yetkili Nor Hisham Mohammad, başkentin Dang Wangi bölgesinde 23 Ağustos'ta kaldırımın aniden çökmesiyle oluşan 8 metrelik obruktaki kayıp kadın için yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Kadını bulmak için 8 gündür süren çalışmalara yaklaşık 110 arama kurtarma personelinin katıldığını belirten Mohammad, çalışmaların, "riskli ve tehlikeli" olduğu için sonlandırıldığını aktardı.

Hükümet yetkilisi Zaliha Mustafa da konuya ilişkin açıklamasında, "Çalışmaların durdurulmasının nedenleri arasında kurtarma personelinin güvenliği ve sağlığını alakadar eden çeşitli faktörler bulunmakta" ifadesini kullandı.

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