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Dünya
AA 31.08.2024 19:59

Katil İsrail Cenin'deki Filistinli aileleri göçe zorluyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde yaşayan Filistinli aileler, katil İsrail ordusunun 4 gündür devam eden saldırıları sürerken, askerlerin zoruyla yerlerinden edildiklerini söyledi.

Katil İsrail Cenin'deki Filistinli aileleri göçe zorluyor

Katil İsrail ordusunun yerinden ettiği ailelerden, Filistinli kadın Urube eş-Şelebi, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e yaptığı saldırılardan nasıl etkilendiklerini anlattı.

Şelebi, evlerinin Cenin'de El-Hisan meydanına yakın bir noktada olduğunu belirterek, "Evimize İsrail ordusu tarafından şiddetli bir şekilde ateş açıldı." dedi.

İsrail ordusunun saldırılarında evlerinin zarar gördüğünü belirten Şelebi, "Evin camları kırıldı ve kurşunlar duvarları deldi. Bu da bizi yardım ve ateşkes çağrısı yapmaya zorladı." şeklinde konuştu.

"Bölge sakinleri çok zor durumda"

Şelebi, "İsrail ordusu evimizi basıp bizi bir odada alıkoydu. Daha sonra kimliklerimizi ve cep telefonlarımızı inceledi, sonra kardeşimi gözaltına aldı." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin kendilerini evi terk etmeye zorladıklarını ifade eden Şelebi, kendilerine evlerini terk etmeleri için "dakikalar tanındığını" vurguladı.

Şelebi, Cenin'deki duruma ilişkin "Mülteci kampında elektriğin ve suyun tamamen kesilmesinin yanı sıra gıda sıkıntısı sebebiyle bölge sakinleri çok zor durumda." ifadelerini sözlerine ekledi.

Cenin'de Filistinli aileler yerinden ediliyor
Cenin'de Filistinli aileler yerinden ediliyor

Katil İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "2. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 4. gününde devam ediyor.

İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik saldırılarında 26 Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 672 Filistinli hayatını kaybetti.

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