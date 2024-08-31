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Dünya
AA 31.08.2024 17:18

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası başladı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işbirliğiyle çocuk felci aşısı kampanyasının 12 Eylül'e kadar devam edeceğinin açıklanmasının ardından Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ndeki sağlık ekipleri aşılama çalışmalarını başlattı.

Aşı Kampanyası Teknik Komite Başkanı Mecdi Zuheyr, düzenlediği basın toplantısında, "Çocuk felcine karşı aşı kampanyasına başladık. Kampanyayla kuzeyden güneye Gazze Şeridi'nin tüm kentlerindeki çocukların yüzde 90'ından fazlasına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramadan, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 10 yaşın altındakilere yönelik çocuk felci aşısı kampanyasının Deyr el-Belah Valiliği'nde 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Ebu Ramadan, kampanyanın 5 Eylül'den 9 Eylül'e kadar Han Yunus Valiliği'nde yapılacağını, ardından 9 Eylül'den 12 Eylül'e kadar Gazze Şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam edeceğini aktarmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 23 Ağustos'ta Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede "25 yıl sonra ilk defa" çocuk felci vakasının tespit edildiğini kaydetmişti.

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