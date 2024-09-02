Böcek ısırığı zannetti, sinek az kalsın öldürüyordu

37 yaşındaki Natasha Judge, ailesiyle birlikte 23 Temmuz’da bir parkta piknik yaparken farkında olmadan bir at sineği tarafından ısırıldı. O akşam sol kalçasında bir ısırık fark eden Natasha, ertesi gün bu bölgenin kızardığını ve döküntü oluştuğunu gördü.

Antihistaminik ilaçlar kullanarak durumu kontrol altına almaya çalışsa da birkaç gün sonra bacağı boyunca dayanılmaz ağrılar hissetmeye başladı. Ağrılar o kadar şiddetliydi ki, Natasha bunu doğum sancısından bile daha kötü olarak tanımladı.

Durumu daha da kötüleşen Natasha, evde film izlerken aniden bayıldı. Hemen hastaneye kaldırılan genç anne, Kilmarnock’daki University Hospital Crosshouse’da acil bir ameliyat geçirdi. Doktorlar, ısırığın enfekte olduğunu ve bir apse oluştuğunu belirtti.

Ameliyat sonrası beş gün hastanede kalan Natasha, doktorların enfeksiyonun sepsise dönüşmesinden endişe ettiklerini belirtti. Natasha, "Bu piknik neredeyse hayatıma mal oluyordu," diyerek, insanların at sineği ısırıklarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

İskoçya'da yaygın olan bu sinek türünün genellikle zararsız olduğu düşünülse de, enfeksiyon durumunda ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.