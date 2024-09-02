"Kibar" hırsız, yemek ve temizlik yaptı, not bırakıp gitti

Washington'da yaşanan ilginç bir hırsızlık vakası, hem polisleri hem de mahalle sakinlerini şaşırttı. Hırsızlık vakalarının genellikle eşyaların kaybolmasıyla fark edildiği bilinirken, bu kez bir hırsız, ev sahiplerinin aksine temizlik yaparak evi terk etti. Davetsiz misafir, öyle kibardı ki bir de not bıraktı

Eddie Andujo'nun evine mutfak penceresini kırarak giren hırsız, önce kendine yemek pişirdi, ardından bulaşıkları yıkadı ve hatta Andujo'nun çamaşırlarını katladı.

Hırsız, evde hiçbir şey çalmadan, aksine geride özür dileyen bir not bırakarak evi terk etti. Notta, "Yemeğe ihtiyacım vardı. Evinize girdim. Lütfen beni affedin. Yemeğinizi yedim, çamaşırlarımı yıkadım ve duş aldım." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, hırsız çalışmayan patlamış mısır makinesi hakkında da bilgilendirici bir not bıraktı.

Bölgede benzer vakaların artması nedeniyle polis, K9 köpekleriyle şüpheliyi aradı ancak başarılı olamadı.

Bu tür 'nazik' hırsızların daha önce de rapor edildiği biliniyor. 2019 yılında Boston'da bir hırsız, bir evi temizleyip tuvalet kağıdından gül yaparak evden ayrılmıştı.