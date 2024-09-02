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Dünya
The Mirror US 02.09.2024 07:42

NASA'yı dolandırmaya çalıştı, hapis ve para cezası aldı

Floridalı Steven Lukens,190'dan fazla belgede sahtecilik yaparak düşük kaliteli parçaları NASA'ya satmaya çalışırken yakalandı. 21 ay hapis cezası alan adam buna ek olarak, yaklaşık 800 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

NASA'yı dolandırmaya çalıştı, hapis ve para cezası aldı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Florida'dan Steven Lukens, NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi'ni dolandırmaktan 21 ay federal hapis cezasına çarptırıldı ve 800bin dolar para cezası ödemeye mahkum edildi.

Lukens, Kennedy Uzay Merkezi'nde NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi için malzeme sağlamak üzere sahte belgeler sunarak dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla suçunu kabul etti.

Gulf Atlantic International Supply, LLC'nin CEO'su olan Lukens, NASA'ya tehlikeli sıvılar için gerekli olan parçaları sağlama görevi üstlendi, ancak kalite kontrol belgelerini tahrif ederek NASA'ya sözleşmenin sıkı standartlarına uymayan ürünler sundu. NASA, bu durumun Artemis görevi ve astronotları Ay'a ve nihayetinde Mars'a götürmek için tasarlanan Orion uzay aracı için ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Lukens, 271bin dolar tutarındaki haksız kazancı geri vermeye ve 689 bin 280 dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. 

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