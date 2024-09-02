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Dünya
DHA 02.09.2024 07:38

44 yıllık cinayet, sigara izmaritindeki DNA ile çözüldü

ABD’de 1980’de işlenmiş bir cinayet, olay yerinden alınan fakat dönemin teknolojik yetersizliği sebebiyle incelenemeyen sigara izmariti sayesinde 44 sene sonra çözüldü. İzmaritten elde edilen DNA katilin bulunmasını sağladı.

44 yıllık cinayet, sigara izmaritindeki DNA ile çözüldü
[Temsili Fotoğraf: Reuters]

ABD’nin Washington eyaletinde 26 Şubat 1980’de işlenen cinayet, 44 sene sonra teknoloji sayesinde çözüldü.

Dorothy Marie Silzel isimli kadının evinde ölü bulunmasının ardından dönemin yerel polisi cinayet sonucuna varmıştı. Otopsi raporunda boğulmaya bağlı olarak öldüğü ifade edilen Dorothy’nin evinin önünde bulunan sigara izmariti teknolojik yetersizlikler sebebiyle incelenememişti. Michigan eyaleti Van Buren İlçe Şerif Ofisi'nin 2023’te aldığı davada, sigara izmariti incelenerek bir DNA’ya ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Dorothy Dottie Marie Silzel en son 23 Şubat 1980 akşamı Washington'da yerel bir pizza restoranında 22:00-10:15 saatleri arasında mesaisini tamamladıktan sonra görülmüştür. Arkadaşlarının ve aile üyelerinin endişeleri üzerine Dottie'nin sağlık kontrolü yapılmış ve olay yerine gelen polisler 26 Şubat 1980 sabahı onu evinde ölü olarak bulmuşlardır. Ertesi gün otopsi yapılmış ve ölüm şekli cinayet olarak belirlenmiştir.

Eylül 2023'te Dedektifler, şu anda Van Buren County Arkansas'ta yaşayan olası şüphelileri araştırmaya başladılar. Daha sonra soruşturmaya yardımcı olması için Van Buren İlçe Şerifliği ile temasa geçtiler. 20 Ağustos 2024 tarihinde, Van Buren County Şerif Ofisi Dottie cinayeti ile ilgili olarak Clinton'dan Kenneth Kundert'i gözaltına aldılar. Kefaleti 3 milyon dolar olarak belirlenmiştir."

Washington Başsavcısı Bob Ferguson dava ile ilgili olarak, “Ofisimizin Cinsel Saldırı Kiti Girişimi sayesinde 44 yıllık bir faili meçhul vakada tutuklama yapıldı. Sigaradan alınan DNA testi şüpheli listesini daralttı ve nihayetinde polisi 20 Ağustos'ta Arkansas'ta tutuklanan Kenneth Kundert'e götürdü” dedi.

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