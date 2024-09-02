Kuzey Buz Denizi'nin derinlerinde yeni antibiyotikler keşfedildi

Halihazırda kullanılan antibiyotiklerin çoğu karada yaşayan aktinobakterilerden elde ediliyor, ancak antibiyotik direnci artış gösterdiği için bilim insanları yeni kaynaklar arayışında.

Deniz ortamında yaşayan aktinobakterilerin, basınç, sıcaklık ve tuz yoğunluğu gibi etkenler nedeniyle daha çeşitli bileşikler ürettiği düşünülüyor. Bu bağlamda, 2020'de Kuzey Buz Denizi'nden çıkarılan bazı omurgasız canlıların içindeki aktinobakteriler incelendi.

30 Ağustos'ta Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlanan çalışmada, dört aktinobakteri türünün enteropatojenik E. coli (EPEC) bakterisi üzerindeki etkileri araştırıldı.

EPEC, özellikle küçük çocuklarda şiddetli ishale yol açan bir bakteri olarak biliniyor. Araştırma sonucunda, iki aktinobakteri türünün bu bakterinin hastalığa neden olmasını engellediği keşfedildi.

Araştırmacılar, bu bileşiklerin antibiyotik olarak kullanılabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ve bileşiklerin detaylı incelenebilmesi için büyük miktarlarda üretilmesi gerektiğini vurguluyor.

Helsinki Üniversitesi'nden araştırmanın ortak yazarı Päivi Tammela, klinik kullanımdaki etkilerini görmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor ancak denizin derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen başka bileşikler olduğuna dair umutlu olduklarını da ekliyor.