Çok Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 02.09.2024 08:38

Kuzey Buz Denizi'nin derinlerinde yeni antibiyotikler keşfedildi

Kuzey Buz Denizi'nde yaşayan mikroplar, yeni antibiyotiklere kaynaklık edebilir. Bilim insanları laboratuvar deneylerinde başarılı sonuçlar elde etti.

Kuzey Buz Denizi'nin derinlerinde yeni antibiyotikler keşfedildi
[Fotoğraf: Depo Photos]

Halihazırda kullanılan antibiyotiklerin çoğu karada yaşayan aktinobakterilerden elde ediliyor, ancak antibiyotik direnci artış gösterdiği için bilim insanları yeni kaynaklar arayışında.

Deniz ortamında yaşayan aktinobakterilerin, basınç, sıcaklık ve tuz yoğunluğu gibi etkenler nedeniyle daha çeşitli bileşikler ürettiği düşünülüyor. Bu bağlamda, 2020'de Kuzey Buz Denizi'nden çıkarılan bazı omurgasız canlıların içindeki aktinobakteriler incelendi.

30 Ağustos'ta Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlanan çalışmada, dört aktinobakteri türünün enteropatojenik E. coli (EPEC) bakterisi üzerindeki etkileri araştırıldı.

EPEC, özellikle küçük çocuklarda şiddetli ishale yol açan bir bakteri olarak biliniyor. Araştırma sonucunda, iki aktinobakteri türünün bu bakterinin hastalığa neden olmasını engellediği keşfedildi.

Araştırmacılar, bu bileşiklerin antibiyotik olarak kullanılabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ve bileşiklerin detaylı incelenebilmesi için büyük miktarlarda üretilmesi gerektiğini vurguluyor.

Helsinki Üniversitesi'nden araştırmanın ortak yazarı Päivi Tammela, klinik kullanımdaki etkilerini görmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor ancak denizin derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen başka bileşikler olduğuna dair umutlu olduklarını da ekliyor.

ETİKETLER
Araştırma
Sıradaki Haber
Himalaya buzullarında 1700 eski virüs türü keşfedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:08
TCDD 109 işçi alacak
09:04
Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi arızalandı
08:51
Hamas: Gerçek bir müzakere yok, Netanyahu esir takası istediğinde bizler hazırız
08:32
Dışişleri: Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz
08:19
Av sezonunun açılmasıyla palamut bolluğu yaşandı
08:17
Himalaya buzullarında 1700 eski virüs türü keşfedildi
Okullarda uyum programı başladı
Okullarda uyum programı başladı
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail Gazze'de okula saldırdı: 11 Filistinli öldü
Soykırımcı İsrail Gazze'de okula saldırdı: 11 Filistinli öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ