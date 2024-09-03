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Dünya
AA 03.09.2024 00:51

Filistin Kızılayı: İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki hastaneleri kuşattı

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan hastaneleri kuşattığını bildirdi.

Filistin Kızılayı: İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki hastaneleri kuşattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail, geçen hafta 2 gün boyunca saldırılarını sürdürerek 4 Filistinliyi öldürdüğü Tulkerim kentine yeniden baskın düzenledi.

Açıklamada, "İşgalci (İsrail), şu ana kadar kentteki hastaneleri kuşatmaya devam ediyor." denildi.

İsrail ordusunun aynı zamanda Tulkerim Mülteci Kampı'nı sıkı ablukaya aldığı ve İsrail güçlerinin bölgedeki altyapı ile evleri yıktığı aktarıldı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Batı Şeria'nın farklı kentlerindeki saldırı ve kuşatmaların oluşturduğu tehlikeli gerilim, Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımla bütünleşiyor. İsrail'in hedefinde halkımızı korkutmak ve ulusal meşru haklarını inkar etmek vardır."

İsrail'in durmak bilmeyen saldırılarıyla Filistin halkını tehcir etme ve etnik temizlik gerçeğini dayatma girişiminde bulunduğu kaydedilen açıklamada, topraklarına bağlılığından taviz vermeyen Filistin halkının her türlü komployu sonuçsuz bırakacağı vurgulandı.

İsrail'in saldırılarına karşı tüm düzeylerde harekete geçileceği, bunun ilk adımı olarak da İsrail işgaline karşı Filistin'in tüm köy ve kamplarında birliğin sağlamlaştırılacağı kaydedilen açıklamada, İsrail'in planlarına karşı uluslararası düzeyde harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar en az 29 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

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