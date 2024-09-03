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Dünya
AA 03.09.2024 06:43

Hamas: Netanyahu, Gazze'de 11 ay sonra hayali bir zafer arıyor

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de hayali bir zafer aradığını belirtti.

Hamas: Netanyahu, Gazze'de 11 ay sonra hayali bir zafer arıyor
[Fotograf: AA]

Netanyahu'nun dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ı, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmasının ardından Hareketin Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk, Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Rişk, "Direniş güçlerinin elindeki esirlerin hayatından Netanyahu sorumludur. Direniş güçleri onların hayatını korumaya ve iyi muamelede bulunmaya özen gösterirken o (Netanyahu) onları öldürme ve durumlarını görmezden gelmede ısrar ediyor." ifadelerini kullandı.

Hamas: Gazze'deki 6 esir, İsrail bombardımanı sonucu öldü
Hamas: Gazze'deki 6 esir, İsrail bombardımanı sonucu öldü

Netanyahu'nun yaptığı açıklamayla esir takası ve ateşkes anlaşmasını engelleyenin kendisi olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Rişk, "Netanyahu, 11 aydır Gazze'de yürüttüğü ve halkına pazarlamada başarılı olamadığı hayali bir zafer arıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu dünkü basın toplantısında, geçen hafta Gazze’de 6 İsrailli esirin cenazelerinin bulunmasının ardından bazı İsrailli yetkililerin Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru’ndaki işgalin sona erdirilmesi yönündeki açıklamalarını duyduğunda "şoke olduğunu" belirtmiş ve buradaki işgale devam etme konusunda ısrarcı olacaklarını söylemişti.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Hamas, 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.

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