Şirketten yapılan açıklamaya göre, aşının söz konusu 3'üncü faz denemelerine, çoğu ABD'den olmak üzere 32 binden fazla gönüllü dahil edildi. Gönüllülerin 3'te 2'sine gerçek aşı, kalanlarına ise plasebo uygulandı.

AstraZeneca aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 100, semptomatik vakalara karşı ise yüzde 79 oranında etkili olduğu belirtildi.

65 yaş ve üzeri katılımcılarda etki oranı yüzde 80 olarak saptandı.

Aşının, geçtiğimiz yıl İngiltere'de yapılan denemelerde yüzde 62 oranında etkili olduğu gözlemlenmişti.

"Güvenlik endişesi yok"

Bağımsız Veri Güvenliği İzleme Kurulu (DSMB), aşıyla ilgili güvenlik endişesi bulunmadığını açıkladı. Tek doz aşının uygulandığı 21 bin 583 kişide kan pıhtılaşması riskinde artışa rastlanmadı.

AstraZeneca ve Oxford, aşıya ABD'de kullanım onayı alınabilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) verileri sunmaya hazırlanıyor.

Birçok ülke, aşının kullanımını durdurmuştu

Çok sayıda ülke, kan pıhtılaşmasına yol açabileceği endişesiyle AstraZeneca aşısının kullanımı askıya almıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, aşının "güvenli ve faydalarının risklerinden fazla" olduğunu bildirmişti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) benzer bir açıklamayla aşının güvenli olduğunu duyurmuştu.

İncelemeler sırasında az sayıda nadir ve beklenmedik ciddi pıhtılaşma vakalarına rastladıklarını aktaran EMA Direktörü Emer Cooke, günler süren değerlendirmenin ardından bu vakalarla aşı arasında bir bağ bulunması ihtimalini göz ardı etmediklerini, bu olası risklerin ürünle ilgili bilgiler arasında eklenmesini istediklerini söylemişti.