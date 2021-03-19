Avrupa'da krize neden olan AstraZeneca aşısını çok sayıda ülke kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere yol açtığı şüphesiyle durdurma kararı almıştı.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA), AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının "güvenli ve faydalarının risklerinden fazla olduğunu" duyurmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de aynı yönde görüş bildirdi.

DSÖ'nün açıklamasında "Aşılama, daha fazla hastalık ve ölümü önlemek, salgını kontrol etmeye yardımcı olmak için kritik bir araç olmaya devam ediyor" denildi.

Şimdiye kadar Avrupa'da 20 milyon AstraZeneca aşısının uygulandığı belirtilen açıklamada, Hindistan'da üretilen Covishield aşısından (Hindistan Serum Enstitüsünce üretilen AstraZeneca-Oxford aşısı) da bu ülkede 27 milyon doz aşılama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

"AstraZeneca'nın COVID-19 aşısının (Covishield dahil) faydalarının risklerinden fazla olduğu, dünya genelinde enfeksiyonları önleme ve ölümleri azaltma konusunda muazzam potansiyeli bulunduğu" denildi.

"Bu aşı güvenli ve etkilidir"

EMA, dün aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere yol açtığı şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmasının ardından yaptığı bilimsel değerlendirmenin sonucunu açıklamıştı.

EMA Direktörü Emer Cooke, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları COVID-19 hastalığından korumadaki faydaları olası risklerinden fazladır" demişti.