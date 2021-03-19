Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'de bir günde koronavirüsten 101 can kaybı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünyanın mücadelede ettiği koronavirüs salgını İngiltere'yi de derinden vurdu. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 101 artarak 126 bin 26'ya yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 802 COVID-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 285 bin 684'e çıktı.
Ülkede son 24 saatte 101 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 26'ya yükseldi.
26 milyon 263 bini aşkın aşılama yapıldı
COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 26 milyon 263 bin 732'ye ulaştı, bunlardan 2 milyon 11 bin 70 kişiye ikinci doz aşı da uygulandı.
Ülkede 6 bin 544 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken bunlardan 879'u yoğun bakımda bulunuyor.
İngiltere, "Avrupa'da COVID-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs
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