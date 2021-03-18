Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da olduğu bazı Avrupa ülkelerinin, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmasının ardından yaptığı bilimsel değerlendirmenin sonucunu açıkladı.

"Faydaları olası risklerinden fazla"

EMA Direktöre Emer Cooke, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları COVID-19 hastalığından korumadaki faydaları olası risklerinden fazladır." dedi.

Cooke, EMA'nin bilimsel komitesinin incelemesinde aşının genel olarak kanda pıhtılaşma riskini artırdığına yönelik bulgu elde edilmediğini belirtti.

"Az sayıda nadir ve beklenmedik ciddi pıhtılaşma vakalarına rastladık"

İncelemeler sırasında az sayıda nadir ve beklenmedik ciddi pıhtılaşma vakalarına rastladıklarını aktaran Cooke, günler süren değerlendirmenin ardından bu vakalarla aşı arasında bir bağ bulunması ihtimalini göz ardı etmediklerini, bu olası risklerin ürünle ilgili bilgiler arasında eklenmesini istediklerini söyledi.

"Ek incelemeler yapacağız"

Cooke ayrıca, bu ürünle aşılanan AB ülkelerindeki 7 milyon ve İngiltere'deki 11 milyon kişiyi yakından izleyerek ek incelemeler yapacaklarını duyurdu. EMA uzmanları, toplam 40'tan az şüpheli vakaya rastlandığı bilgisini paylaştı.

Cooke, "Gördüğümüz bu durumun beklenmedik bir şey olmadığını vurgulamak istiyorum. Milyonlarca kişiyi aşılarsanız nadir ve ciddi olayların aşılamadan hemen sonra meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bizim görevimiz bunları tespit etmek ve aşıyla mı ilgili yoksa aşılamadan sonra tesadüfen mi meydana geldiğini belirlemek." dedi.

"Aşılara şüpheyle yaklaşmayın"

Halktan aşılara şüpheyle yaklaşmamasını isteyen Cooke, "Ben olsam hemen yarın aşı olurdum." ifadesini kullandı.

DSÖ: Faydalarının risklerinden daha fazla

Dünya Sağlık Örgüt Avrupa Direktörü Hans Kluge ise aşının kullanımına devam edilmesi gerektiğini, faydalarının risklerinden fazla olduğunu söyledi.

Aşı sonrası 4 kişi hayatını kaybetti

Avrupa'da 17 milyon kişi en az bir doz AstraZeneca aşısı aldı. Şimdiye kadar aşı olan 37 kişide kan pıhtılaşması rapor edildi. 4 kişi ise aşı sonrası kanda şiddetli pıhtılaşma nedeniyle hayatını kaybetti.

20'ye yakın ülke aşının kullanımını durdurdu

Çoğu Avrupa kıtasında olmak üzere 20'ye yakın ülke aşının kullanımını askıya aldı.

AstraZeneca şirketi ise, iddialara ilişkin kanıtlara ulaşılamadığı yönünde açıklama yapmıştı.