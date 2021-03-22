Kanada vatandaşları Çin’de casusluktan yargılanıyor
Çin'de casusluk yapmakla suçlanan Kuzeydoğu Asya danışmanı olan eski Kanadalı diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor Çin'de kapalı kapılar ardında yargılanıyor.
Michael Spavor’un ardından Michael Kovrig’in de yargılanmasına Çin’in başkenti Pekin’de başlandı.
Duruşma kapalı kapılar ardında görülürken Kanada yargılamanın açık olmamasına tepki gösterdi.
Yargılama sürecinin hemen sonuçlanması beklenmiyor.
Kanada vatandaşları 2018’de Çin’de tutuklanmıştı.
Misilleme yorumları
Tutuklamaların Çinli teknoloji devinin Huawei'in Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun, Washington yönetiminin talebi üzerine İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada makamları tarafından Vancouver kentinde gözaltına alınmasına misilleme olabileceği yorumları yapılmıştı.
İki yıldır cezaevinde bulunan Kovrig ve Spavor’un suçlu bulundukları takdirde uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalmaları bekleniyor.
Tutuklamaların ardından iki ülke arasındaki ilişkileri bozulmuş, Ottawa Pekin'i "rehine diplomasisi" ile suçlamıştı.