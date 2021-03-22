Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rasulayn'da patlama: 4 ölü, 9 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde meydana gelen patlamada, 2'si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinde TSİ 01.00 civarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
4 ölü, 9 yaralı
Rasulayn'daki hastane yetkililerine göre, patlamada 2'si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.
Yaralılar ilçe merkezindeki hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.
Patlamanın olduğu evde ciddi maddi hasar meydana gelirken güvenlik güçleri, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarılmıştı.
Etiketler: Suriye Savaşı Barış Pınarı Harekatı Terör Örgütü PKK/YPG
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