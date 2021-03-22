ABD'de Joe Biden yönetimi güney sınırında özellikle refakatsiz çocuklar olmak üzere göçmen artışıyla mücadele ediyor.

İç Güvenlik Bakanı Mayorkas sık sık medyadan sınırların kapalı olduğu uyarısı yapıyor.

Göç yolunun çocuklar için tehlikeli olduğuna bir kez daha vurgu yapan Mayorkas “Çocukları gelmemeleri için teşvik ediyoruz. Şimdi gelme zamanı değil. Yolculuk çocuklar için tehlikeli. Savunmasız çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için güvenli, düzenli ve insani yollar inşa ediyoruz. Mesaj oldukça açık, gelmeyin” dedi.

Sınırdaki artış sürüyor

Ancak uyarılar sınırdaki göçmen artışının önüne geçemiyor. Amerikan hükümeti Sınır Devriyesi yetersiz tesislerinde yaklaşık 15 bin 500 refakatsiz çocuk göçmeni ağırlıyor.

ABD Başkanı Biden da geçtiğimiz hafta "Oldukça net bir şekilde 'gelme' diyebilirim. Kasabanızı, şehrinizi veya toplumunuzu terk etmeyin" demişti.

Eski Başkan Trump’ın sert göçmen politikalarının ardından Biden yönetiminin göçmen politikasındaki ılımlı sinyaller sınırda bekleyenler için umut olmuştu.

