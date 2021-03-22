Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 06.00'da son bulan "Türkiye ile uçuş kısıtlamaları" uzatılmadı.

Avrupa Birliği (AB) vatandaşları ve Yunanistan'da ikamet izni bulunan Türk vatandaşları Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı seyahat edebilecek.

7 günlük karantina uygulanacak

Yolcuların ülkeye girişte havalimanında son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testi sunmasının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, gelecek yolcuların 7 gün süreyle karantinada kalacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, bazı istisnalar dışında diğer ülke vatandaşlarının Yunanistan’a havalimanından giriş yasağı 5 Nisan 2021'e kadar uzatıldı.

Yunanistan, COVID-19 nedeniyle getirilen kısıtlamalardan olumsuz etkilenen ekonomiyi yeniden canlandırmak için bugünden itibaren bazı kısıtlamaları gevşetiyor.