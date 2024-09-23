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Dünya
AA 23.09.2024 01:14

Almanya'da Brandenburg'daki seçimi SPD kazandı

Almanya'nın doğu eyaletlerinden Brandenburg'daki eyalet meclisi seçimini yüzde 30,9 oy alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) kazandı.

Almanya'da Brandenburg'daki seçimi SPD kazandı

Brandenburg eyaleti seçim kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, SPD yüzde 30,9 alarak 1990'dan bu yana eyalet seçimlerini sekizinci kez üst üste kazanan parti oldu. SPD oyunu bir önceki seçimlere göre 4,7 puan artırdı.

Anketlerde uzun süredir önde olan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 29,2 oy alarak ikinci parti konumuna yükseldi. AfD de oyunu 2019 seçimlerine göre 5,7 puan artırdı.

Eyalette ilk kez seçime katılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) yüzde 13,5 alarak üçüncü parti oldu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 12,1 ile Brandenburg'daki eyalet seçimlerinde bugüne kadarki en kötü sonucunu elde etti.

Yüzde 5 barajını aşamayan Yeşiller, Sol Parti, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Hür Seçmenler, eyalet parlamentosuna girmelerine olanak sağlayabilecek doğrudan (direkt) adayları da kazanamayınca meclis dışında kaldı.

Bu sonuçlara göre eyalet meclisine 4 parti girebildi.

Eyalette yüzde 72,9 ile bugüne kadarki en yüksek katılım oranı kayıtlara geçti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Başbakan Olaf Scholz seçimlerin sonucuna ilişkin gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "İyi, tabii ki. Kazanmış olmamız harika. Bir şeyler olduğunu hissettim." ifadesini kullandı.

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