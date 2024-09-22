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Dünya
AA 22.09.2024 20:14

Katil İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin orta ve güneyinde internet kesildi

Soykırımcı İsrail ordusunun devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinde internet erişimi kesildi.

Katil İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin orta ve güneyinde internet kesildi
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Filistin telekomünikasyon şirketi "Paltel", konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail saldırıları nedeniyle Han Yunus ve Deyr el-Belah bölgelerinde internet hizmetlerinin durduğunu duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verdi.

Şirkette görevli ekiplerin, mümkün olan en kısa sürede yeniden hizmet verebilmek için çalıştığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri sık sık kesintiye uğruyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 431 Filistinli öldü, 95 bin 818 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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