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Dünya
AA 22.09.2024 17:54

Al Jazeera: İsrail, Ramallah’taki ofisimizi kapatmakla Gazze’deki savaşını gizlemeyi hedefliyor

Katar’a ait Al Jazeera televizyonu, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan ofisini kapatmasının, dünyanın Tel Aviv'in yaklaşık bir yıldır Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşı izlemesini engellemeyi amaçlayan suç olduğunu belirterek kınadı.

Al Jazeera: İsrail, Ramallah’taki ofisimizi kapatmakla Gazze’deki savaşını gizlemeyi hedefliyor
[Fotograf: Reuters]

Al Jazeera’dan yapılan açıklamada, “İsrail'in bu baskıcı tedbirleri, dünyanın işgal altındaki topraklardaki durumun ve Gazze'deki savaşın gerçekliğini görmesini engellemeyi amaçlıyor ve bu suç eylemini şiddetle kınıyoruz.” denildi.

Açıklamada, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin gazetecilerin güvenliğinden sorumlu olduğuna dikkat çekilerek, “Hem televizyonumuzun hem çalışanlarımızın haklarını korumak için yasal adımları takip edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in “özgür medyaya” baskı uygulamakla Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki eylemlerini gizlemeyi hedeflediği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İsrail'in bizi susturmayı amaçlayan bu tedbirlerine rağmen gerçekleri profesyonel ve objektif bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz. İşgal devleti İsrail’in yetkililerinin bu yasa dışı baskınını haklı çıkarmak için öne sürdüğü asılsız iddiaları da reddediyoruz.”

Al Jazeera'nın Filistin Müdürü Velid Ömeri, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda askerle Ramallah'taki ofise gece baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, kapıyı patlattıklarını ve kendilerine ofisin 45 gün boyunca kapatıldığı yönündeki kararı teslim ettiklerini söylemişti.

İsrailli askerler, İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafını parçalamıştı.

Al Jazeera'nın yaklaşık 4 ay önce de Kudüs'teki ofisi kapatılmıştı.

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