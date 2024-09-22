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Dünya
AA 22.09.2024 15:04

Batı Şeria'da ikisi çocuk 5 kişi işgalci İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ikisi çocuk 5 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da ikisi çocuk 5 kişi işgalci İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan 5 kişiye ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar arasında 13 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğun da bulunduğu aktarıldı. Çocuklardan biri ayağından vuruldu ve yaralıların tümü hastaneye kaldırıldı.

İsrail özel kuvvetlerinden Nablus'a baskın

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail özel kuvvetleri, Nablus kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıktı.

Filistinliler askeri araçlara ve askerlere taş atarken bölgede şiddetli patlama ve silah sesleri duyuldu.

İsrail güçleri, Nablus kenti yakınlarındaki Huvvara ve Beyt Furik kontrol noktalarından kente askeri takviye yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının 20 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.

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