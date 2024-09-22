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Dünya
AA 22.09.2024 14:55

İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de son 24 saatte 40 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 40 Filistinli hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de son 24 saatte 40 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 352 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 3 aileye yönelik "katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 58 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 431’e, yaralı sayısı da 95 bin 818’e çıktı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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