Filistin: Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisinin kapatılması uluslararası hukukun ihlalidir

Filistin Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İsrail ordusunun Ramallah kentine baskını ve Katar'ın Al Jazeera yayın organının ofisini kapatması, uluslararası yasaların açık bir ihlalidir ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun işgali sona erdirme kararının hızla uygulanmasını gerektirir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Al Jazeera ofisine baskın ve kapatmanın, İsrail'in soykırım suçlarını tamamlama ve Batı Şeria'yı "ilhak" planları kapsamında olduğuna dikkat çekildi.

Uluslararası sessizliğin, aşırı sağcı İsrail hükümetini suç ve ihlallerini artırmada cesaretlendirdiğine vurgu yapılan açıklamada, bu durumun iki devletli çözüm temelinde barış müzakerelerinin canlandırılması imkanlarını da baltaladığı aktarıldı.

İsrail'in öldürdüğü gazeteci Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafını parçaladılar

Al Jazeera'nın Filistin Müdürü Velid Ömeri olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda askerle Ramallah'taki ofise gece baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, kapıyı patlattıklarını ve kendilerine ofisin 45 gün boyunca kapatıldığı yönündeki kararı teslim ettiklerini söyledi.

Ömeri, Al Jazeera'ya baskın ve kapatmanın basına ve ifade özgürlüğüne saldırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu Al Jazeera’nın Kudüs ve İsrail’deki ofislerinin 5 Mayıs’ta kapatılmasını tamamlayan bir tutumdur. Kapatma kararları 45 günde bir yenileniyor. Al Jazeera’ya yönelik bu karar bu aynı zamanda Filistinli gazetecilere yapılan bir saldırıdır."

Burası, aralarında şehit olanların da bulunduğu 5 gazetecinin ofisiydi. Bunlardan biri Şirin Ebu Akile diğerleri Gazze’den 4 şehit arkadaşımız. Ofisin girişinde bulunan Şirin Ebu Akile’nin fotoğrafını parçaladılar. Bu içlerindeki kin ve nefretin bir göstergesidir."

Ofisin kapatılmasının ardından kullandıkları malzemelere İsrail askerleri tarafından el konulduğunu, dışarı çıkarıldıklarını ve sokakta 3 saat bekletildiklerini aktaran Ömeri, ayrıca ofislerinin girişinin de büyük bir sacla kapatıldığını belirtti.

Al Jazeera'nın yaklaşık 4 ay önce de Kudüs'teki ofisi kapatılmıştı.

Hamas'tan İsrail'e Al Jazeera tepkisi

Al Jazeera’nın kapatılmasına ilişkin Hamas Hareketi de yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas İsrail'in ofisi kapatarak gerçekleri gizlemeye çalıştığını, bu amaçla da gazetecileri hedef aldığını kaydetti.