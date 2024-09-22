Katil İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, kuzeyde Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yüzlerce Filistinlinin sığındığı Kefr Kasım Okulu'nun hedef alınması sonucu 7 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Orta kesimde Devvas ailesinin evine düzenlenen saldırıda 4, Ebu'l Acin bölgesindeki bir diğer saldırıda da 4 Filistinli hayatını kaybetti. Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Teppe en-Nuveyri'de insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Güneydeki Han Yunus'ta topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda 2, Refah kentinde İHA ve savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırılarda 6 kişi öldü.