Almanya'da kritik eyalet meclisi seçimi

Brandenburg'da halk eyalet meclisi üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

İlk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti yüzde 32 oyla önde görülüyor.

İkinci sırada yüzde 29 oyla aşırı sağ parti Almanya için Alternatif Partisi yer alıyor.

BSW yüzde 12 ile üçüncü sırada yer alırken Hristiyan Birlik Partisi ise yüzde 11 buçuk ile dördüncü parti oldu.

AFD'nin bir önceki seçime göre yüzde 5 buçukluk oy artışı özellikle göç, hayat pahalılığı ve güvenlik konularındaki endişelere dayanan bir protesto oyu olarak değerlendiriliyor.